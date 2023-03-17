В Белом доме заявили, что продолжат оказывать Украине помощь в "исторических объемах"
Соединенные Штаты настроены и дальше обеспечивать масштабную помощь Украине, которая противостоит жестокой российской агрессии.
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.
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"Мы продолжим оказывать Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", — сказала спикер администрации США.
Она подчеркнула, что не только для Соединенных Штатов, но и для партнеров по всему миру важно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Украине. И это, по словам Жан-Пьер, остается без изменений.
В ответ на вопрос, происходил ли контакт Польши с США перед тем, как президент Дуда объявил о подготовке к передаче Украине истребителей МиГ-29, она отметила, что Вашингтон был проинформирован об этом решении.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", — заверила представитель Белого дома.
Напомним, Польша в ближайшие дни передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.