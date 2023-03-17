У Білому домі заявили, що продовжать надавати Україні допомогу в "історичних обсягах"
Сполучені Штати налаштовані й надалі забезпечувати масштабну допомогу Україні, яка протистоїть жорстокій російській агресії.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.
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"Ми продовжимо надавати Україні історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", — сказала речниця адміністрації США.
Вона підкреслила, що не тільки для Сполучених Штатів, а й для партнерів по всьому світу важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. І це, за словами Жан-П’єр, залишається без змін.
У відповідь на запитання, чи відбувався контакт Польщі зі США перед тим, як президент Дуда оголосив про підготовку до передачі Україні винищувачів МіГ-29, вона зауважила, що Вашингтон був поінформований про це рішення.
"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", — запевнила речниця Білого дому.
Нагадаємо, Польща найближчими днями передасть свої літаки МіГ-29 на потреби Збройних сил України. На заміну польська армія отримає зразки південнокорейської та американської авіації.