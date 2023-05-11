В Беларуси на границе с Украиной устанавливают сирены воздушной тревоги

Граница Беларуси и Украины. Фото: Reuters

В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги. Как минимум 52 сирены будут установлены в восьми районах Гомельской области, которые являются плацдармом для возможной агрессии российских войск против Украины.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сирены воздушной тревоги на границе Беларуси

По данным журналистов, районы, в которых планируется установка систем оповещения, включают Гомельский, Эльский, Брагинский, Лоевский, Добрушский и Наровлянский районы. Согласно предоставленным документам, планируется завершить установку систем до декабря 2023 года.

Эти меры безопасности предпринимаются в связи с полномасштабной войной на Украине и находятся в пределах стратегически важных районов, граничащих с Украиной. Установка систем оповещения о воздушной тревоге служит целям защиты населения и обеспечения своевременного предупреждения о возможных угрозах.

Планируется осуществить модернизацию в приграничных районах Гомельской области, которая включает в себя установку сирен. В рамках проекта планируется установить сирены в 52 населенных пунктах, расположенных в 8 районах области, в основном в сельской местности. Сирены будут установлены на зданиях сельсоветов, детских садах, школах и колхозах.

Общая стоимость проекта оценивается в 433,8 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Целью проекта является запуск системы сирен до декабря 2023 года.

Расположение сирен воздушной тревоги. Фото: Флагшток

Напомним, что белорусским войскам не стоит даже пытаться нападать на Украину, ведь они не могут справиться с неповоротливым разведывательным БпЛА. Пограничные войска Беларуси продемонстрировали всю свою неспособность противостоять украинским дронам.