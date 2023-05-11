В Беларуси на границе с Украиной устанавливают сирены воздушной тревоги
В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги. Как минимум 52 сирены будут установлены в восьми районах Гомельской области, которые являются плацдармом для возможной агрессии российских войск против Украины.
Об этом сообщают местные СМИ.
Сирены воздушной тревоги на границе Беларуси
По данным журналистов, районы, в которых планируется установка систем оповещения, включают Гомельский, Эльский, Брагинский, Лоевский, Добрушский и Наровлянский районы. Согласно предоставленным документам, планируется завершить установку систем до декабря 2023 года.
Эти меры безопасности предпринимаются в связи с полномасштабной войной на Украине и находятся в пределах стратегически важных районов, граничащих с Украиной. Установка систем оповещения о воздушной тревоге служит целям защиты населения и обеспечения своевременного предупреждения о возможных угрозах.
Планируется осуществить модернизацию в приграничных районах Гомельской области, которая включает в себя установку сирен. В рамках проекта планируется установить сирены в 52 населенных пунктах, расположенных в 8 районах области, в основном в сельской местности. Сирены будут установлены на зданиях сельсоветов, детских садах, школах и колхозах.
Общая стоимость проекта оценивается в 433,8 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Целью проекта является запуск системы сирен до декабря 2023 года.
Напомним, что белорусским войскам не стоит даже пытаться нападать на Украину, ведь они не могут справиться с неповоротливым разведывательным БпЛА. Пограничные войска Беларуси продемонстрировали всю свою неспособность противостоять украинским дронам.