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У Білорусі на кордоні з Україною встановлюють сирени повітряної тривоги

11 травня 2023 21:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Білорусі на кордоні з Україною встановлюють сирени повітряної тривоги
Кордон Білорусі та України. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють сирени повітряної тривоги. Щонайменше 52 сирени будуть встановлені у восьми районах Гомельської області, які є плацдармом для можливої агресії російських військ проти України.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За даними журналістів, райони, в яких планується встановлення систем оповіщення, включають Гомельський, Єльський, Брагінський, Лоївський, Добрушський та Наровлянський райони. Згідно з наданими документами, планується завершити встановлення систем до грудня 2023 року.

Ці заходи безпеки вживаються у зв'язку з повномасштабною війною в Україні та перебувають у межах стратегічно важливих районів, що межують з Україною. Встановлення систем оповіщення про повітряну тривогу служить цілям захисту населення та забезпечення своєчасного попередження про можливі загрози.

Планується здійснити модернізацію в прикордонних районах Гомельської області, яка включає встановлення установок сирен. У рамках проєкту планується встановити сирени у 52 населених пунктах, розташованих у 8 районах області, переважно у сільській місцевості. Сирени будуть встановлені на будинках сільрад, дитячих садках, школах та колгоспах.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 433,8 тис. рублів. Фінансування здійснюватиметься з обласного бюджету. Метою проєкту є запуск системи сирен до грудня 2023 року.

Повітряна тривога
Розташування сирен повітряної тривоги. Фото: Флагшток

Нагадаємо, що білоруським військам не варто навіть намагатися нападати на Україну, адже вони не можуть упоратися з неповоротким розвідувальним БпЛА. Прикордонні війська Білорусі продемонстрували всю свою нездатність протистояти українським дронам.

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