В Беларуси сформировали новый зенитно-ракетный полк вблизи Украины
В Беларуси сформировали новый зенитно-ракетный полк, который расположится в городе Лунинец, в 60 километрах от Ровенской области.
Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.
-
В Карпатах зафиксировали редкое явление "Брокенское привидение": что это такое
-
Украина и Молдова укрепили сотрудничество в железнодорожной сфере
-
В Турции спасли 68 нелегальных мигрантов: детали
-
После визита Марин Украина попросила у Финляндии американские истребители Hornet, — СМИ
-
В Харьковской области враг обстрелял храм и дома
-
Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали
-
Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании
-
Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали
-
Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом
-
На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"
Что известно о новом полке
Отмечается, что сегодня, 23 марта, вновь военную часть в Лунинце посетит Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений, которые будут искать по стране "диверсантов".