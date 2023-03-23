В Беларуси сформировали новый зенитно-ракетный полк вблизи Украины

Белорусские военные

В Беларуси сформировали новый зенитно-ракетный полк, который расположится в городе Лунинец, в 60 километрах от Ровенской области.

Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

Что известно о новом полке

Отмечается, что сегодня, 23 марта, вновь военную часть в Лунинце посетит Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений, которые будут искать по стране "диверсантов".