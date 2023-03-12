Білоруські прикордонники скаржаться, що українці їх залякують: на що образились

Білоруські прикордонники поскаржилися, що українські колеги їх ображають і залякують.

Прикордонники з Білорусі в ефірі національного телебачення пожалілися на українських колег. Вони заявили, що нібито українські прикордонники повісили на кордоні з Білоруссю "манекен у формі російської армії і назвали його Валерою".

Про це повідомила Держприкордонслужба з посиланням на сюжет білоруських пропагандистів.

Скарги білоруських прикордонників

Пропагандисти державного телеканалу Білорусі ОНТ зняли сюжет про роботу прикордонників на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю.

У ролику білоруси скаржаться нібито на агресивні жести, образливі написи, листівки та аудіозаписи політичного характеру, а також на дзвінки з погрозами черговим. Крім того, українці повісили манекен і назвали його Валерою, що дуже налякало білоруських прикордонників.

"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", — поскаржився заступник начальника прикордонної застави "Глушковичі" Владислав Зенкович.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка.

Фото: Державна прикордонна служба України