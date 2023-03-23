У Білорусі сформували новий зенітно-ракетний полк поблизу з Україною

Білоруські військові

У Білорусі сформували новий зенітно-ракетний полк, який розташується в місті Лунинець, що за 60 кілометрів від Рівненської області.

Про це повідомили в білоруському міністерстві оборони.

Що відомо про новий полк

Зазначається, що сьогодні, 23 березня, новостворену військову частину в Лунинці відвідає Міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін.

"Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь сформувала у внутрішніх військах "Беркут" та ще кілька нових спецпідрозділів, які будуть шукати по країні "диверсантів".