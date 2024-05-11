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В Беларуси вагнеровцы готовят операторов дронов для войны против Украины

11 мая 2024 16:31
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Бригадир София
редактор
В Беларуси вагнеровцы готовят операторов дронов для войны против Украины
Российский военный. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Беларуси инструкторы из частной военной компании "Вагнер" проводят подготовку операторов дронов для участия в войне против Украины. Это происходит в так называемых белорусских учебных центрах.

Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления в субботу, 11 мая.

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В этих центрах "вагнеровцы" в течение двух недель обучают новобранцев военной топографии, артиллерии, медицине, организации командования и связи с особым акцентом на навыки управления беспилотными летательными аппаратами, включая FPV-дроны. После завершения этих интенсивных курсов участники сразу же отправляются на войну в Украину.

Однако работа инструкторов и их заработная плата не удовлетворяют "вагнеровцев", и в Беларуси фиксируется отток инструкторов, предпочитающих участие в военных действиях в Африке, где они получают большее вознаграждение.

Центр Национального Сопротивления также сообщает, что количество "вагнеровцев" в Беларуси уменьшилось с 500 до 400 человек за последнее время.

Напомним, на днях в Беларуси приступили к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, которое обнародовало белорусское оборонное ведомство, видна посадка штурмовика Су-25.

Также мы сообщали о том, что в Беларуси продолжаются учения с участием боевиков расформированной террористической организации "Вагнер".

россия
Беларусь
война
российские войска
ЧВК Вагнера
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война в Украине
FPV-дроны

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