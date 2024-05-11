У Білорусі вагнерівці готують операторів дронів для війни проти України

Російський військовий. Фото: росЗМІ

У Білорусі інструктори з приватної військової компанії "Вагнер" проводять підготовку операторів дронів для участі у війні проти України. Це відбувається у так званих білоруських навчальних центрах.

Про це повідомив Центр Національного Спротиву у суботу, 11 травня.

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У цих центрах, "вагнерівці" протягом двох тижнів навчають новобранців військовій топографії, артилерії, медицині, організації командування та зв’язку, з особливим акцентом на навички керування безпілотними літальними апаратами, включаючи FPV-дрони. Після завершення цих інтенсивних курсів, учасники відразу ж відправляються на війну в Україну.

Однак, робота інструкторів та їх заробітна плата не задовольняють "вагнерівців", і в Білорусі фіксується відтік інструкторів, які віддають перевагу участі у військових діях в Африці, де вони отримують більшу винагороду.

Центр Національного Спротиву також повідомляє, що кількість "вагнерівців" у Білорусі зменшилася з 500 до 400 осіб за останній час.

Нагадаємо, днями в Білорусі розпочали перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, яке оприлюднило білоруське оборонне відомство, видно посадку штурмовика Су-25.

Також ми повідомляли про те, що в Білорусі тривають навчання за участю бойовиків розформованої терористичної організації "Вагнер".