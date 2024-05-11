Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Білорусі вагнерівці готують операторів дронів для війни проти України arrow

У Білорусі вагнерівці готують операторів дронів для війни проти України

11 травня 2024 16:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Білорусі вагнерівці готують операторів дронів для війни проти України
Російський військовий. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Білорусі інструктори з приватної військової компанії "Вагнер" проводять підготовку операторів дронів для участі у війні проти України. Це відбувається у так званих білоруських навчальних центрах.

Про це повідомив Центр Національного Спротиву у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Вагнерівці навчають російських військових у Білорусі

У цих центрах, "вагнерівці" протягом двох тижнів навчають новобранців військовій топографії, артилерії, медицині, організації командування та зв’язку, з особливим акцентом на навички керування безпілотними літальними апаратами, включаючи FPV-дрони. Після завершення цих інтенсивних курсів, учасники відразу ж відправляються на війну в Україну.

Однак, робота інструкторів та їх заробітна плата не задовольняють "вагнерівців", і в Білорусі фіксується відтік інструкторів, які віддають перевагу участі у військових діях в Африці, де вони отримують більшу винагороду.

Центр Національного Спротиву також повідомляє, що кількість "вагнерівців" у Білорусі зменшилася з 500 до 400 осіб за останній час.

Нагадаємо, днями в Білорусі розпочали перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, яке оприлюднило білоруське оборонне відомство, видно посадку штурмовика Су-25.

Також ми повідомляли про те, що в Білорусі тривають навчання за участю бойовиків розформованої терористичної організації "Вагнер".

росія
Білорусь
війна
російські війська
ПВК Вагнера
дрони
війна в Україні
FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина