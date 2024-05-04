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У Білорусі тривають військові навчання за участі вагнерівців, — ЦНС

4 травня 2024 19:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Білорусі тривають військові навчання за участі вагнерівців, — ЦНС
Бойовики ВПК "Вагнер". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бойовики розформованої терористичної організації "Вагнер" продовжують долучатись до навчання білоруської армії. Наразі у Білорусі тривають тактичні навчання за присутності "вагнерівців".

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram у суботу, 4 травня.

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Так, військовослужбовці 120 ОМБр, які базуються у Мінську, проходять тактичні навчання за присутності російських "вагнерівців".

Вони ведуть вогонь із танків Т-72Б, бойових машин піхоти БМП-2, гранатометів АГС-17 та мінометів 2Б11 із закритих вогневих позицій.

За програмою навчань особовий склад ЗС Білорусі виконує завдання із зайняття рубежу, пошуку, блокування та знищення умовного супротивника. Для цього активно використовуються безпілотники.

"Долучення терористів до навчань є частиною інтеграції білоруських державних інституцій в кремлівський апарат, що є свідченням мʼякої окупації колись суверенної країни", — наголосили в Спротиві.

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Скриншот допису ЦНС

Раніше ЦНС повідомляло, що у Білорусі бійці ПВК "Вагнер" готують бійців для війни в Україні. Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на нашій території.

Також ми писали, що керівництво Білорусі оновило військову доктрину, в якій закріпило можливість надання допомоги союзникам. Зокрема, йдеться і про відправлення військових.

Білорусь
військові навчання
росіяни
ПВК Вагнера
війна в Україні

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