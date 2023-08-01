В Беларуси "вагнеровцы" размещаются на старых военных складах

Наемники из ППК "Вагнер" прибывают в Беларусь

На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики из ППК "Вагнер". Наемники Пригожина, скорее всего, используют старые военные склады.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

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По информации Белорусского Гаюна, с середины июля началось использование старых военных складов на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами. Активность на территории бывшего военного городка возле села Поплавы была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн наемников из ЧВК "Вагнер" в палаточный лагерь в поселке Цель.

Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь

На этой локации размещается 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 кв.м. Также там размещается хранилище техники и несколько часовых помещений.

По данным "Белорусский Гаюн", эти склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию ППК "Вагнер". Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Отмечается, что 24 июля колонна ЧВК "Вагнер", состоявшая из не менее 80 машин, двигалась по трассе М5 со стороны лагеря в поселок Цель и свернула с трассы на поселок Верейцы. Эта колонна могла ехать как в Осиповичский полигон, так и на военные склады возле Поплавы.

Расстояние от лагеря в поселке Цель до военных складов возле Поплавы составляет 27 км или 30 минут езды на автомобиле.

Напомним, с середины июля этого года по меньшей мере несколько тысяч "вагнеровцев" закрепились в военном лагере в Целе в центральной части Беларуси.

Ранее мы уже сообщали, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что перестает вербовать новых наемников. По его словам, дефицита в личном составе нет.