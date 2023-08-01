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В Беларуси "вагнеровцы" размещаются на старых военных складах

1 августа 2023 13:54
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Беларуси "вагнеровцы" размещаются на старых военных складах
Наемники из ППК "Вагнер" прибывают в Беларусь
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики из ППК "Вагнер". Наемники Пригожина, скорее всего, используют старые военные склады.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

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По информации Белорусского Гаюна, с середины июля началось использование старых военных складов на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами. Активность на территории бывшего военного городка возле села Поплавы была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн наемников из ЧВК "Вагнер" в палаточный лагерь в поселке Цель.

Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь

На этой локации размещается 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 кв.м. Также там размещается хранилище техники и несколько часовых помещений.

По данным "Белорусский Гаюн", эти склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию ППК "Вагнер". Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Отмечается, что 24 июля колонна ЧВК "Вагнер", состоявшая из не менее 80 машин, двигалась по трассе М5 со стороны лагеря в поселок Цель и свернула с трассы на поселок Верейцы. Эта колонна могла ехать как в Осиповичский полигон, так и на военные склады возле Поплавы.

Расстояние от лагеря в поселке Цель до военных складов возле Поплавы составляет 27 км или 30 минут езды на автомобиле.

Напомним, с середины июля этого года по меньшей мере несколько тысяч "вагнеровцев" закрепились в военном лагере в Целе в центральной части Беларуси.

Ранее мы уже сообщали, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что перестает вербовать новых наемников. По его словам, дефицита в личном составе нет.

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