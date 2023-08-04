В большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу
4 августа 2023 13:49
обновлено: 13:49
Баллистическое оружие. Фото: defence-ua
В пятницу, в 13:30 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
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Сообщается, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 Воздушных сил РФ. Взлет самолета произошел с аэродрома Саваслейка.
В Воздушных силах просят не игнорировать сигнал тревоги и пройти в укрытия.
На момент 13:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога, причиной которой является то, что враг не оставляет надежду добраться до столицы.