Баллистическое оружие. Фото: defence-ua

В пятницу, в 13:30 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Сообщается, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 Воздушных сил РФ. Взлет самолета произошел с аэродрома Саваслейка.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигнал тревоги и пройти в укрытия.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

На момент 13:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога, причиной которой является то, что враг не оставляет надежду добраться до столицы.