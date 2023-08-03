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В Киеве громкие взрывы: атака БпЛА на столицу

3 августа 2023 03:22
обновлено: 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве ночью 3 августа: куда целит враг
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве ночью, 3 августа, гремят громкие взрывы. В области уже долгое время сохраняется воздушная тревога, причиной которой является то, что враг не оставляет надежду добраться до столицы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киеве ночью 3 августа

Обновлено 03:26. Громкие взрывы прогремели в Киеве. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 03:27. Местные паблики утверждают, что взрыв произошел на правом берегу столицы.

Источник: t.me/kievreal1

Обновлено 03:29. Также есть угроза атаки БпЛА для левого берега Киева.

Источник: t.me/kievreal1

Напомним, что ночью, 3 августа, в Киевской области снова слышны взрывы. Предварительно работает ПВО по БпЛА.

Также мы писали, что вблизи Киева ночью, 3 августа, раздаются мощные взрывы. По официальным данным, в Киевской области на подступах к столице работают силы ПВО.

Добавим, что ночью, 3 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Есть угроза атаки вражеских БпЛА.

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