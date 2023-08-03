Взрывы в Киеве ночью 3 августа: куда целит враг

В Киеве громкие взрывы: атака БпЛА на столицу
В Киеве ночью, 3 августа, гремят громкие взрывы. В области уже долгое время сохраняется воздушная тревога, причиной которой является то, что враг не оставляет надежду добраться до столицы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве ночью 3 августа
Обновлено 03:26. Громкие взрывы прогремели в Киеве. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 03:27. Местные паблики утверждают, что взрыв произошел на правом берегу столицы.
Обновлено 03:29. Также есть угроза атаки БпЛА для левого берега Киева.
Напомним, что ночью, 3 августа, в Киевской области снова слышны взрывы. Предварительно работает ПВО по БпЛА.
Также мы писали, что вблизи Киева ночью, 3 августа, раздаются мощные взрывы. По официальным данным, в Киевской области на подступах к столице работают силы ПВО.
Добавим, что ночью, 3 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Есть угроза атаки вражеских БпЛА.