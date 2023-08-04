У більшості областях України оголосили повітряну тривогу
4 серпня 2023 13:49
оновлено: 13:49
Балістична зброя. Фото: defence-ua
У п'ятницю, о 13:30, у більшості областях України оголосили повітряну тривогу . Є загроза застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
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Повідомляється, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 Повітряних сил РФ. Зліт літака стався з аеродрому Саваслейка.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги та пройти до укриття.
На момент 13:42 карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, що у Києві вночі, 3 серпня, лунали гучні вибухи . В області довго зберігалася повітряна тривога, причиною якої є те, що ворог не залишає надію дістатися столиці.