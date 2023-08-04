Балістична зброя. Фото: defence-ua

У п'ятницю, о 13:30, у більшості областях України оголосили повітряну тривогу . Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомляється, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 Повітряних сил РФ. Зліт літака стався з аеродрому Саваслейка.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги та пройти до укриття.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

На момент 13:42 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у Києві вночі, 3 серпня, лунали гучні вибухи . В області довго зберігалася повітряна тривога, причиною якої є те, що ворог не залишає надію дістатися столиці.