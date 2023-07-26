В большинстве Украины раздается воздушная тревога: враги запустили ракеты

Полет ракеты. Фото: Google

В Украине, 26 июля, объявили воздушную тревогу . В настоящее время идет угроза для северных и восточных областей Украины.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ .

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"Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления!" — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Где объявлена воздушная тревога

Пока угроза существует для Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Также опасность угрожает временно оккупированному Крыму.

Карта тревог в Украине по состоянию на 13.40. Фото: скриншот

Уже в 13.47 тревога распространилась также и на западные области Украины.

Карта воздушных тревог в Украине на 13:47. Фото: скриншот

Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство вывели подводный ракетоноситель. Выявление пусков ракет с него очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.