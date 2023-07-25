Повітряна тривога зранку 25 липня: загроза балістики

В Україні знову повітряна тривога: загроза балістики
Зранку, 25 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Так, "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області та інші.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога зранку 25 липня
Оновлено 05:43. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Оновлено 05:49. Відбій загрози БпЛА по областях, однак тривога все ще триває.
Оновлено 06:05. Також є ракетна небезпека для Сумської області, як повідомляють Повітряні сили.
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Нагадаємо, що в Україні ширилася повітряна тривога вночі, 25 липня. Була загроза тактичної авіації для кількох східних областей, а для решти — загроза БпЛА.
Також ми писали, що в Житомирській області пролунали вибухи вночі, 25 липня. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.
Додамо, що сьогодні, 25 липня, в Києві, а також в інших регіонах країни було чути вибухи, зберігалася повітряна тривога. Її причиною є загроза атаки ворогом безпілотниками.