Повітряна тривога зранку 25 липня: загроза балістики

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com

Зранку, 25 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Так, "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області та інші.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога зранку 25 липня

Оновлено 05:43. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:49. Відбій загрози БпЛА по областях, однак тривога все ще триває.

Оновлено 06:05. Також є ракетна небезпека для Сумської області, як повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що в Україні ширилася повітряна тривога вночі, 25 липня. Була загроза тактичної авіації для кількох східних областей, а для решти — загроза БпЛА.

Також ми писали, що в Житомирській області пролунали вибухи вночі, 25 липня. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.

Додамо, що сьогодні, 25 липня, в Києві, а також в інших регіонах країни було чути вибухи, зберігалася повітряна тривога. Її причиною є загроза атаки ворогом безпілотниками.