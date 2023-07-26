У більшості України лунає повітряна тривога: вороги запустили ракети

Політ ракети. Фото: Google

В Україні, 26 липня, оголосили повітряну тривогу. Наразі триває загроза для північних та східних областей України.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Читайте також:

Загроза крилатих ракет

"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку!" — наголосили у повідомленні.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Де оголошена повітряна тривога

Наразі загроза існує для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Також небезпека загрожує тимчасово окупованому Криму.

Карта тривог в Україні станом на 13:40. Фото: скриншот

Вже о 13:47 тривога поширилась також й на західні області України.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 13:47. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.