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У більшості України лунає повітряна тривога: вороги запустили ракети

26 липня 2023 13:49
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У більшості України лунає повітряна тривога: вороги запустили ракети
Політ ракети. Фото: Google
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні, 26 липня, оголосили повітряну тривогу. Наразі триває загроза для північних та східних областей України. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Загроза крилатих ракет

"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку!" — наголосили у повідомленні.

Тривога
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Де оголошена повітряна тривога 

Наразі загроза існує для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Також небезпека загрожує тимчасово окупованому Криму. 

Карта
Карта тривог в Україні станом на 13:40. Фото: скриншот

Вже о 13:47 тривога поширилась також й на західні області України.

Карта
Карта повітряних тривог в Україні станом на 13:47. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. 

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