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В боях за Бахмут погибли двое добровольцев из Канады

2 мая 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В боях за Бахмут погибли двое добровольцев из Канады
Канадцы Кайл Портер (слева) и Коул Зеленко на фронте в Украине. Фото: CBC News / имя автора не разглашается
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 26 апреля, во время боевых действий в Бахмуте погибли двое канадских добровольцев, служивших в Интернациональном легионе. Их командир рассказал, что мужчины были близкими друзьями.

Об этом сообщает CBC News.

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"27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в украинском Интернациональном легионе", — говорится в издании.

Во время боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут канадские добровольцы и украинские военные попали под артиллерийский обстрел российских оккупантов. Инцидент произошел вечером 26 апреля.

"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли", — утверждает командир военнослужащих.

По информации издания, Портер и Зеленко ранее служили в Вооруженных силах Канады, но ушли в отставку, прежде чем присоединиться к украинскому Интернациональному легиону. По словам их командира, они стали близкими друзьями.

Как уточняется, тело Зеленко уже удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

 

Кол Зеленко (слева) и Кайл Портер, погибших в боях за Бахмут. Фото: CBC News

Напомним, что в одном из боев на Востоке Украины погиб молодой спортсмен Виталий Паращук. Он был одним из самых перспективных дзюдоистов страны.

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