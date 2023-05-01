Сирський розповів, що відбувається на Бахмутському та Лиманському напрямках

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/militarymediacenter

У неділю, 30 квітня, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Він розповів, що на Бахмутському напрямку наразі ситуація доволі складна, а на Лиманському — бійці ЗСУ взяли в полон десять російських окупантів.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Ситуація на Лиманському напрямку

"На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон десять ворожих солдатів", — розповів Сирський.

Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Захисникам Бахмута, які відзначились у боях, Сирський вручив нагороди та цінні подарунки.

Олександр Сирський нагородив бійців у Бахмуті. Фото: t.me/militarymediacenter

За його словами, на цьому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Противник провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону українських позицій. Сирський повідомив, що дії окупантів зазнали невдачі.

Командувач Східного угруповання військ розповів, що росіяни застосовують максимум зусиль, щоб просунутись вперед. Попри значні втрати, у бій постійно йдуть нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійці інших ПВК та десантники. Російським окупантам не вдається взяти місто під контроль.

"Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", — додав Сирський.

Нагадаємо, російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

Також ми писали, що протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.

Додамо, кількість знищених протягом 30 квітня російських окупантів становить майже 400 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.