Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У боях за Бахмут загинули двоє добровольців із Канади arrow

У боях за Бахмут загинули двоє добровольців із Канади

2 травня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У боях за Бахмут загинули двоє добровольців із Канади
Канадці Кайл Портер (ліворуч) і Коул Зеленко на фронті в Україні. Фото: CBC News / ім'я автора не розголошується
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 26 квітня, під час бойових дій у Бахмуті загинули двоє канадських добровольців, які служили в Інтернаціональному легіоні. Їхній командир розповів, що чоловіки були близькими друзями.

Про це повідомляє CBC News.

Читайте також:

Деталі

"27-річний мешканець Калгарі Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в українському Інтернаціональному легіоні", — зазначено в матеріалі.

Під час бойової операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута канадські добровольці та українські військові потрапили під артилерійський обстріл російських окупантів. Інцидент стався ввечері 26 квітня.

"Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули", — стверджує командир військовослужбовців.

За інформацією видання, Портер і Зеленко раніше служили у Збройних силах Канади, але пішли у відставку перш ніж приєднатися до українського Інтернаціонального легіону. За словами їхнього командира, вони стали близькими друзями.

Як уточнюється, тіло Зеленко вже вдалося знайти й доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають. 

 

Кол Зеленко (ліворуч) і Кайл Портер, які загинули у боях за Бахмут. Фото: CBC News

Нагадаємо, що в одному із боїв на Сході України загинув молодий спортсмен Віталій Паращук. Він був одним із найперспективніших дзюдоїстів країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB