У боях за Бахмут загинули двоє добровольців із Канади

Канадці Кайл Портер (ліворуч) і Коул Зеленко на фронті в Україні. Фото: CBC News / ім'я автора не розголошується

Нещодавно, 26 квітня, під час бойових дій у Бахмуті загинули двоє канадських добровольців, які служили в Інтернаціональному легіоні. Їхній командир розповів, що чоловіки були близькими друзями.

Про це повідомляє CBC News.

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"27-річний мешканець Калгарі Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в українському Інтернаціональному легіоні", — зазначено в матеріалі.

Під час бойової операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута канадські добровольці та українські військові потрапили під артилерійський обстріл російських окупантів. Інцидент стався ввечері 26 квітня.

"Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули", — стверджує командир військовослужбовців.

За інформацією видання, Портер і Зеленко раніше служили у Збройних силах Канади, але пішли у відставку перш ніж приєднатися до українського Інтернаціонального легіону. За словами їхнього командира, вони стали близькими друзями.

Як уточнюється, тіло Зеленко вже вдалося знайти й доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають.

Кол Зеленко (ліворуч) і Кайл Портер, які загинули у боях за Бахмут. Фото: CBC News

Нагадаємо, що в одному із боїв на Сході України загинув молодий спортсмен Віталій Паращук. Він був одним із найперспективніших дзюдоїстів країни.