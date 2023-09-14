В Брянской области слышны взрывы: россияне жалуются на атаку беспилотников

В Брянской области РФ раздались взрывы. Сообщают якобы об отражении атаки неизвестных беспилотников силами ПВО.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным Минобороны РФ, ночью в небе Брянской области якобы были уничтожены по меньшей мере четыре дрона-камикадзе самолетного типа.

Напомним, 14 сентября, в Днепре слышны взрывы . По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БПЛА.