У Брянській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників
14 вересня 2023 02:12
У Брянській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників
У Брянській області РФ пролунали вибухи. Повідомляють нібито про віддзеркалення атаки невідомих безпілотників силами ППО.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Вибухи у Брянській області 14 вересня
За даними Міноборони РФ, вночі в небі Брянської області нібито було знищено щонайменше чотири дрони-камікадзе літакового типу.
Нагадаємо, 14 вересня, у Дніпрі чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.