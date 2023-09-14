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У Брянській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників

14 вересня 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Брянській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників
У Брянській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Брянській області РФ пролунали вибухи.  Повідомляють нібито про віддзеркалення атаки невідомих безпілотників силами ППО.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вибухи у Брянській області 14 вересня

За даними Міноборони РФ, вночі в небі Брянської області нібито було знищено щонайменше чотири дрони-камікадзе літакового типу.

Нагадаємо, 14 вересня, у Дніпрі чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.

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