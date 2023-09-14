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Ворог атакує Дніпро: у місті чути вибухи

14 вересня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Дніпрі 14 вересня: ворожа атака
Бійці ЗСУ знешкоджують повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 14 вересня, у Дніпрі чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали

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У Дніпрі потужні вибухи сьогодні 14 вересня

Повідомляється, що близько першої ночі 14 вересня у Дніпрі чути потужні вибухи. Місто атакує ворог.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було вчинено атаку на Севастопольський морський завод. Супутники NASA зафіксували три осередки загоряння. Наразі важко оцінити, яких втрат зазнали окупанти в результаті удару, але повідомляють про пошкоджені десантний корабель і підводний човен.

Раніше ми повідомляли, через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель і підводний човен KILO.

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