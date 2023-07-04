Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Брянской области партизаны ликвидируют оккупантов: эффектное видео arrow

В Брянской области партизаны ликвидируют оккупантов: эффектное видео

4 июля 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Брянской области партизаны ликвидируют оккупантов: эффектное видео
Оккупанты убегают от работы партизан. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Брянской области партизаны эффектно уничтожают россиян. Оккупанты все дружно убегали со своих позиций из-за обстрелов.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба Украины.

Читайте также:

Как партизаны уничтожают оккупантов

В ведомстве рассказали, что неизвестные партизаны метко уничтожили оккупантов в Брянской области. На видео видно, как оккупанты убегают от обстрелов.

"Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в брянской народной республике вблизи оборонительных сооружений суровикина. Их сначала забросали вогами, а затем добили в момент попытки скрыться", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в МВД рассказали, как на Луганском направлении украинские военные "поломали" планы россиян по их штурму на наши позиции. Оккупанты так убегали от ВСУ, что их раненые губили бинты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз