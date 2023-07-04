В Брянской области партизаны ликвидируют оккупантов: эффектное видео

Оккупанты убегают от работы партизан. Фото: скриншот с видео

В Брянской области партизаны эффектно уничтожают россиян. Оккупанты все дружно убегали со своих позиций из-за обстрелов.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба Украины.

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В ведомстве рассказали, что неизвестные партизаны метко уничтожили оккупантов в Брянской области. На видео видно, как оккупанты убегают от обстрелов.

"Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в брянской народной республике вблизи оборонительных сооружений суровикина. Их сначала забросали вогами, а затем добили в момент попытки скрыться", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в МВД рассказали, как на Луганском направлении украинские военные "поломали" планы россиян по их штурму на наши позиции. Оккупанты так убегали от ВСУ, что их раненые губили бинты.