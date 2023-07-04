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У Брянській області партизани ліквідовують окупантів: ефектне відео

4 липня 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Брянській області партизани ліквідовують окупантів: ефектне відео
Окупанти тікають від роботи партизанів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Брянській області партизани ефектно знищують росіян. Окупанти всі дружно тікали зі своїх позицій через обстріли.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.

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У відомстві розповіли, що невідомі партизани влучно знищили окупантів у Брянській області. На відео видно, як окупанти тікають від обстрілів.

"Невідомі партизани знищують окупантів у брянській народній республіці поблизу оборонних споруд суровікіна. Їх спочатку закидали ВОГами, а потім добили в момент спроби сховатися", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в МВС розповіли, як на Луганському напрямку українські військові "поламали" плани росіян щодо їхнього штурму на наші позиції. Окупанти так тікали від ЗСУ, що їхні поранені губили бинти.

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