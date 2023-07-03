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В МВС показали, як зі своїх позицій тікали навіть поранені росіяни

3 липня 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В МВС показали, як зі своїх позицій тікали навіть поранені росіяни
Окупанти тікають зі своїх позицій. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Луганському напрямку українські військові "поламали" плани росіян щодо їхнього штурму на наші позиції. Окупанти так тікали від ЗСУ, що їхні поранені губили бинти.

Відповідне відео опублікувало міністерство внутрішніх справ України

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Як росіяни тікали зі своїх позицій

"Росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти. Бійці 50 полку імені Семена Височана Нацгвардії на Луганському напрямку завадили росіянам у спробі штурму українських позицій", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві також розповіли, що вибити загарбників зі своїх окопів вдалося завдяки професійному удару української артилерії.

Нагадаємо, нещодавно генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він влучним пострілом знищив російського окупанта. 

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