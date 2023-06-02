В Британии высказались по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Reuters

В Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там говорят, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

Читайте также:

Что говорят в Британии о контрнаступлении Украины

Уоллес выразил более оптимистичный взгляд на нынешние действия Украины на поле боя, чем тот, который описывали представители разведки США. В разведывательных документах, обнародованных в начале этого года, они заявили, что проблемы с личным составом и техникой, вероятно, приведут к тому, что Киев получит лишь скромные успехи, когда начнет долгожданное наступление, чтобы вернуть контролируемые Россией территории.

"Вопреки частным размышлениям некоторых других официальных лиц НАТО, Уоллес сказал, что существует реальная возможность того, что Украина сможет успешно вернуть Крым уже в этом году, поскольку в российских сил заканчиваются необходимое оборудование", — отмечает издание.

Уоллес подчеркнул, что можно на смерть в Украине можно посылать тысячи молодых людей, что, собственно, и делает Россия, но нельзя магически создать танки и системы вооружения, которые им нужны на поле боя.

"То, что мы видели на поле боя, заключается в том, что если вы ударите российские силы не в том месте, они фактически развалятся", — сказал он.

Напомним, совсем недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что вскоре наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.