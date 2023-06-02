У Британії висловились щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: Reuters

У Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там стверджують, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв'ю The Washington Post.

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Воллес висловив більш оптимістичний погляд на нинішні дії України на полі бою, ніж той, який описували представники розвідки США. В розвідувальних документах, оприлюднених на початку цього року, вони заявили, що проблеми з особовим складом і технікою, ймовірно, призведуть до того, що Київ отримає лише скромні успіхи, коли почне довгоочікуваний наступ, аби повернути контрольовані Росією території.

"Всупереч приватним роздумам деяких інших офіційних осіб НАТО, Воллес сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе успішно повернути Крим вже цього року, оскільки в російських сил закінчується необхідне обладнання", — зазначає видання.

Воллес наголосив, що можна на смерть в Україні можна посилати тисячі молодих людей, що, власне і робить Росія, але не можна магічно створити танки та системи озброєння, які їм потрібні на полі бою.

"Те, що ми бачили на полі бою, полягає в тому, що якщо ви вдарите російські сили не в тому місці, вони фактично розваляться", — сказав він.

Нагадаємо, зовсім нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій.