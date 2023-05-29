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Сирський анонсував початок активного контрнаступу Збройних сил

29 травня 2023 14:07
- Олена Черкасець
Сирський анонсував початок активного контрнаступу Збройних сил
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook.
- Олена Черкасець

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський генерал-полковник зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, та обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на полі бою.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що незабаром настане той час, коли "ми перейдемо до активних наступальних дій".  Командувач також визначив конкретні завдання на підготовку до них.

Окрім цього, він подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом.

"Пам‘ятаємо всіх, хто загинув в боях. Ми стоїмо, ми бʼємося, ми переможемо! Слава Україні!"— резюмував Сирський.

Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують нещадно нищити російського ворога. Сирський показав півторихвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеної тактичної групи "Адам" назавжди "ліквідовують" противника з повітря.

 

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