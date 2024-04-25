В Британии заявили, что украинские удары по территориям РФ станут более частыми и эффективными

Адмирал Энтони Радакин. Фото: Reuters

В Великобритании считают, что Украина чаще будет наносить удары по территории России. В то же время благодаря дальнобойным ракетам они станут более эффективными.

Об этом заявил адмирал Энтони Радакин в интервью The Financial Times.

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По его словам, это станет возможным благодаря передаче Украине нового вооружения. Речь идет об американских и британских дальнобойных ракетах.

Британский адмирал отметил, что в отличие от США не видит проблем с обстрелами объектов на российской территории.

"Не стоит ожидать, что кто публично покажет план. Некоторые аспекты будут скрыты, другие будут диктоваться тактическими или оперативными преимуществами", — сказал Радакин.

В то же время он отметил, что не стоит "преувеличивать нынешние трудности" по противостоянию российским войскам и перестать "чествовать Россию" и заявлять о получении ею "значительных преимуществ".

Британский военный добавил, что определенные факторы в следующем году окажутся сильнее этого, но позволят Украине гораздо сильнее влиять на ход военных действий, чем это было раньше.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Также мы писали, что США заранее опрокинули в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.