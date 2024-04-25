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У Британії заявили, що українські удари по територіях РФ стануть частішими та ефективнішими

25 квітня 2024 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Британії заявили, що українські удари по територіях РФ стануть частішими та ефективнішими
Адмірал Ентоні Радакін. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Великій Британії вважають, що Україна частіше буде завдавати ударів по території Росії. Водночас завдяки далекобійним ракетам вони стануть ефективнішими.

Про це заявив адмірал Ентоні Радакін в інтерв'ю The Financial Times.

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За його словами, це стане можливим завдяки передачі Україні нового озброєння. Йдеться про американські та британські далекобійні ракети.

Британський адмірал зазначив, що на відміну від США, не бачить проблем з обстрілами об'єктів на російській території.

"Не варто чекати, що хтось публічно покаже план. Деякі аспекти будуть приховані, інші диктуватимуться тактичними чи оперативними перевагами", — сказав Радакін.

Водночас він зауважив, що не варто "перебільшувати нинішні труднощі" щодо протистояння російським військам і перестати "вшановувати Росію" та заявляти про отримання нею "значних переваг".

Британський військовий додав, що певні фактори наступного року виявляться сильнішими, ніж цього, але дозволять Україні набагато сильніше впливати на перебіг воєнних дій, аніж це було раніше.

Раніше агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. 

Також ми писали, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

ЗСУ
військова допомога
ракети
війна в Україні
Росія
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