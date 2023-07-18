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В британской разведке рассказали, где российские военные несут наибольшие потери

18 июля 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В британской разведке рассказали, где российские военные несут наибольшие потери
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение последней недели бои продолжались на многих участках фронта. Однако наибольшие потери россияне несут на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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"В течение последней недели бои продолжались на многих участках фронта, причем обе стороны добились незначительных успехов на разных участках", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что на северо-востоке русские войска пытались продвинуться на запад через леса к Кременной. Однако Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг контролируемого Россией Бахмута. Здесь российские силы очень слабы, но пока держатся.

На юге Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают попытки локальных штурмов, но безуспешно.

На юге Украина продолжает атаку по крайней мере по двум направлениям, но вряд ли еще успела прорваться к основным рубежам обороны России. В этом районе Россия, вероятно, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность огня косвенным наводом.

В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу реки Днепр возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительным вызовом для российского командования, которое, вероятно, озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как бойцы 47 ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели, для того чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинцев защитников не удалось.

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