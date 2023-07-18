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Бійці "Маґури" розповіли, як "Бредлі" полює на окупантів

18 липня 2023 11:34
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Бійці "Маґури" розповіли, як "Бредлі" полює на окупантів
Бійці 47-ї ОМБР на "Бредлі". Фото: t.me/annamaliar
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 47 ОМБР професійно знищили в одному бою одразу два російські танки на M2 "Бредлі". Росіяни застосовували все, що мали, для того, аби знищити західну техніку, проте перемогти українських оборонців не вдалося.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр розповіла історію про мужніх військових 47-ї ОМБР  з позивними "Примара", "Кач" та "Бублік". Воїни на своєму "Бредлі" вправно працювали на Запорізькому напрямку та знищили в одному бою одразу два російські танки. 

військові
Військовий з позивним "Бублік". Фото: t.me/annamaliar 

"Військові вже знають, що західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється "Бредлі", росіяни застосовують все, що є. Від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів", — розповідає заступниця міністра оборони. 

Зазначається, що цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український "Бредлі".

Загарбники терміново ввели у бій пару Т-72. Проте обидва російські танки було одразу спалено. 

"Бредлі" оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж", — зазначила Маляр. 

скріншот

Нагадаємо, за останню добу Збройні сили України знищили на фронтах війни близько 710 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, артилерійські установки та бойові броньовані машини. 

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