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У британській розвідці розповіли, де російські військові зазнають найбільших втрат

18 липня 2023 11:57
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У британській розвідці розповіли, де російські військові зазнають найбільших втрат
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту. Проте найбільших втрат росіяни зазнають на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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"Протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту, причому обидві сторони досягли незначних успіхів на різних ділянках", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що на північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси до Кремінної. Проте Україна продовжує докладати значних зусиль навколо контрольованого Росією Бахмута. Тут російські сили, дуже слабкі, але поки що тримаються.

На півдні у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські сили продовжують спроби локальних штурмів, але безуспішно.

На півдні Україна продовжує атаку принаймні на двох напрямках, але навряд чи ще встигла прорватися до основних рубежів оборони Росії. У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням.

У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі річки Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як бійці 47 ОМБР професійно знищили в одному бою одразу два російські танки на M2 "Бредлі". Росіяни застосовували все що мали, для того, аби знищити західну техніку, проте перемогти українців оборонців не вдалось.

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