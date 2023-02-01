Минирование в Черниговской области - вражеская мина попала в погреб частного дома - погибли люди

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В среду, 1 февраля в населенном пункте Єлино Черниговской области вражеская мина попала в погреб частного дома. В результате взріва погибли люди.

Об єтом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Вражеская мина

По словам Чауса, вследствие попадания вражеской мины 120 мм в погреб частного дома погибли четверо местных жителей. Также один получил ранения и его доставили в больницу.

Напомним, что глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что 25 января оккупанты применили вирусную атаку на сервер областной военной администрации. С целью защиты, часть серверов были отключены. ИТ-специалисты говорят, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали.

В ночь на 31 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области. Предварительно, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой сложно отследить.