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В Чернигове создадут военный мемориал

12 мая 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Чернигове создадут военный мемориал
Варианты мемориального комплекса в Чернигове. Фото: Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Чернигове планируется открыть мемориальный комплекс погибшим в российско-украинской войне военным. Комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.

Об этом сообщает Telegram-канал "Формат А:1" урбанистіка, архітектура, суспільство".

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Мемориальный комплекс погибшим воинам

В Чернигове планируется создать мемориальный комплекс погибшим украинским военнослужащим.

Мемориал планируется разместить на территории кладбища в Яливщине (историческая местность в Чернигове, где расположен одноименный региональный ландшафтный парк).

Детали проекта

Мемориальный комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.

Он будет иметь центральную аллею, места для прощаний и дорожки.

Городской совет Чернигова уже представил семьям погибших украинских военных эскизы унифицированного визуального облика комплекса.

Напомним, что в марте украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле.

Пантеон на территории парка Аскольдова могила в Киеве должен стать местом почетных захоронений и памяти выдающихся героев украинской истории.

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