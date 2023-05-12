В Чернигове создадут военный мемориал
В Чернигове планируется открыть мемориальный комплекс погибшим в российско-украинской войне военным. Комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.
Об этом сообщает Telegram-канал "Формат А:1" урбанистіка, архітектура, суспільство".
Мемориальный комплекс погибшим воинам
В Чернигове планируется создать мемориальный комплекс погибшим украинским военнослужащим.
Мемориал планируется разместить на территории кладбища в Яливщине (историческая местность в Чернигове, где расположен одноименный региональный ландшафтный парк).
Детали проекта
Мемориальный комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.
Он будет иметь центральную аллею, места для прощаний и дорожки.
Городской совет Чернигова уже представил семьям погибших украинских военных эскизы унифицированного визуального облика комплекса.
Напомним, что в марте украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле.
Пантеон на территории парка Аскольдова могила в Киеве должен стать местом почетных захоронений и памяти выдающихся героев украинской истории.