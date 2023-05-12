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У Чернігові створять військовий меморіал

12 травня 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Чернігові створять військовий меморіал
Варіанти меморіального комплексу у Чернігові. Фото: Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Чернігові планують відкрити меморіальний комплекс загиблим у російсько-українській війні військовим. Комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.

Про це повідомляє Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство".

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Меморіальний комплекс загиблим воїнам

У Чернігові планують створити меморіальний комплекс загиблим українським військовослужбовцям.

Меморіал планують розмістити на території кладовища у Ялівщині (історична місцевість у Чернігові, де розташований однойменний регіональний ландшафтний парк).

Деталі проєкту

Меморіальний комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.

Він матиме центральну алею, місця для прощань і доріжки.

Міська рада Чернігова уже представила сім’ям загиблих українських військових ескізи уніфікованого візуального вигляду комплексу.

Нагадаємо, що у березні українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі.

Пантеон на території парку Аскольдова могила в Києві має стати місцем почесних поховань та вшанування пам’яті видатних героїв української історії.

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