У Чернігові створять військовий меморіал

Варіанти меморіального комплексу у Чернігові. Фото: Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство”

У Чернігові планують відкрити меморіальний комплекс загиблим у російсько-українській війні військовим. Комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.

Про це повідомляє Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство".

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Меморіальний комплекс загиблим воїнам

У Чернігові планують створити меморіальний комплекс загиблим українським військовослужбовцям.

Меморіал планують розмістити на території кладовища у Ялівщині (історична місцевість у Чернігові, де розташований однойменний регіональний ландшафтний парк).

Деталі проєкту

Меморіальний комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.

Він матиме центральну алею, місця для прощань і доріжки.

Міська рада Чернігова уже представила сім’ям загиблих українських військових ескізи уніфікованого візуального вигляду комплексу.

Нагадаємо, що у березні українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі.

Пантеон на території парку Аскольдова могила в Києві має стати місцем почесних поховань та вшанування пам’яті видатних героїв української історії.