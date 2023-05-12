У Чернігові створять військовий меморіал
У Чернігові планують відкрити меморіальний комплекс загиблим у російсько-українській війні військовим. Комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.
Про це повідомляє Telegram-канал "Формат А:1" урбаністика, архітектура, суспільство".
Меморіальний комплекс загиблим воїнам
У Чернігові планують створити меморіальний комплекс загиблим українським військовослужбовцям.
Меморіал планують розмістити на території кладовища у Ялівщині (історична місцевість у Чернігові, де розташований однойменний регіональний ландшафтний парк).
Деталі проєкту
Меморіальний комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.
Він матиме центральну алею, місця для прощань і доріжки.
Міська рада Чернігова уже представила сім’ям загиблих українських військових ескізи уніфікованого візуального вигляду комплексу.
Нагадаємо, що у березні українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі.
Пантеон на території парку Аскольдова могила в Києві має стати місцем почесних поховань та вшанування пам’яті видатних героїв української історії.