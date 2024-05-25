В Чернигове и области прогремели сильные взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Чернигове и области в субботу, 25 мая, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные паблики.

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Взрывы в Чернигове 25 мая

"В Чернигове слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения местного паблика

В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявили днем, 25 мая. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

Ранее в Харькове утром 25 мая раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали город КАБами.