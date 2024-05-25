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У Чернігові та області прогриміли сильні вибухи

25 травня 2024 13:53
оновлено: 14:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Чернігові та області прогриміли сильні вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Чернігові та області в суботу, 25 травня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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"У Чернігові чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису місцевого пабліку
Скриншот допису місцевого пабліку

У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних Сил
Скриншот допису Повітряних Сил

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, повітряну тривогу в декількох областях України оголосили вдень, 25 травня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Харківську.

Раніше у Харкові зранку 25 травня пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами.

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вибух
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Україна
Чернігівська область
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