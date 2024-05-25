У Чернігові та області прогриміли сильні вибухи
25 травня 2024 13:53
оновлено: 14:09
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
У Чернігові та області в суботу, 25 травня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві пабліки.
Читайте також:
Вибухи у Чернігові 25 травня
"У Чернігові чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, повітряну тривогу в декількох областях України оголосили вдень, 25 травня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Харківську.
Раніше у Харкові зранку 25 травня пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами.
Читайте Новини.LIVE!