У Чернігові та області прогриміли сильні вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Чернігові та області в суботу, 25 травня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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Вибухи у Чернігові 25 травня

"У Чернігові чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису місцевого пабліку

У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних Сил

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, повітряну тривогу в декількох областях України оголосили вдень, 25 травня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Харківську.

Раніше у Харкові зранку 25 травня пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами.