В Черновцах обратились к Зеленскому и пожаловались на командование ТРО

Черновицкая ТрО. Фото: google

Черновицкий районный совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожаловался на командование ТрО. Его обвиняют в манипуляциях, беспристрастном отношении к военным и подделке документов о продовольствии.

Об этом сообщает депутат районного совета и военнослужащий Артем Жу .

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Обращение к Зеленскому

На одной из сессий Черновицкого районного совета депутаты пожаловались на "злоупотребление" командира 92 обТрО подполковника Александра Марича.

"Одно из решений, которое было принято — "Обращение депутатов Черновицкого районного совета VIII созыва в Министерство обороны Украины, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, Оперативное командование "Запад", Черновицкий ОВ, Черновицкий областной 92-го обТрО 107-го ОбрТрО РУ "Запад", — говорится в сообщении.

Подробности

Подполковник якобы находится в отношениях с лейтенанткой. Они оба "предвзятого относятся к отдельным офицерам и солдатам, безосновательно их обвиняют в невыполнении команд, игнорируют неотложные отдельные вопросы личного состава, проявляют личную неприязнь".

По словам некоторых военных, подобная атмосфера уменьшает мотивацию служить. Поэтому большинство из них увольняются или переводятся в другие подразделения.

Кроме того, командира обвиняют в манипуляциях, а также в том, что он подделывает документы по продовольствию батальона.

Напомним, недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней. После этого соответствующие приказы начали активно обсуждать в сети. Адвокат проанализировал, что могут означать данные приказы.