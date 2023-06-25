Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО
Сьогодні, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами. Окремо, глава держави розповів про очікування від саміту НАТО.
Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
Звернення Зеленського
"Щойно завершив серію міжнародних розмов — із Президентом Сполучених Штатів Байденом, із Премʼєр-міністром Канади Трюдо, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Позитивні розмови, дуже потрібні саме зараз — для всіх нас", — каже Зеленський.
З усіма з них Зеленський обговорив про бойові дії на передовій, а також подякував світовим лідерам за підтримку України.
"Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. І я дякую партнерам за розуміння наших потреб — далекобійних потреб. Особливо вдячний Президенту Байдену і Сполученим Штатам — за надійність "Петріотів". Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та інше", — зазначає глава держави.
Володимир Зеленський окремо наголосив на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
"Залишається всього лиш 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст. Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі — це єдино можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки в Європі та загалом в Альянсі", — наголошує Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Зокрема, лідери обговорили перебіг бойових дії та розширення співпраці між країнами.