Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google

Сьогодні, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами. Окремо, глава держави розповів про очікування від саміту НАТО.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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"Щойно завершив серію міжнародних розмов — із Президентом Сполучених Штатів Байденом, із Премʼєр-міністром Канади Трюдо, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Позитивні розмови, дуже потрібні саме зараз — для всіх нас", — каже Зеленський.

З усіма з них Зеленський обговорив про бойові дії на передовій, а також подякував світовим лідерам за підтримку України.

"Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. І я дякую партнерам за розуміння наших потреб — далекобійних потреб. Особливо вдячний Президенту Байдену і Сполученим Штатам — за надійність "Петріотів". Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та інше", — зазначає глава держави.

Володимир Зеленський окремо наголосив на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

"Залишається всього лиш 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст. Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі — це єдино можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки в Європі та загалом в Альянсі", — наголошує Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Зокрема, лідери обговорили перебіг бойових дії та розширення співпраці між країнами.