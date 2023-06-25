У Чернівцях звернулися до Зеленського і поскаржилися на командування ТрО

Чернівецька ТрО. Фото: google

Чернівецька районна рада звернулася до президента України Володимира Зеленського та поскаржилась на командування ТрО. Його звинувачують у маніпуляціях, неупередженому ставленні до військових та підробленні документів щодо продовольства.

Про це повідомляє депутат районної ради та військовослужбовець Артем Жук.

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Звернення до Зеленського

На одній з сесій Чернівецької районної ради депутати поскаржилися на "зловживання" командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича.

"Одне з рішень, яке було прийнято — "Звернення депутатів Чернівецької районної ради VІІІ скликання до Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Оперативного командування "Захід", Чернівецької ОВА, Чернівецької обласної ради щодо зловживань командуванням 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "Захід", — йдеться у повідомленні.

Подробиці

Зазначається, що підполковник нібито перебуває у стосунках з лейтенанткою. Вони обоє "упередженого ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь".

За словами деяких військових, така атмосфера зменшує мотивацію служити. Через це більшість з них звільняються або переводяться у інші підрозділи.

Окрім цього, командира звинувачують у маніпуляціях, а також у тому, що він підроблює документи щодо продовольства батальйону.

Нагадаємо, нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів. Після того відповідні накази почали активно обговорювати у мережі. Адвокат проаналізував, що можуть означати дані накази.