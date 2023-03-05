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У чому небезпека баражуючих бомб: роз'яснення ЗСУ

5 березня 2023 14:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що авіаційні бомби, що баражують, які можуть залітати на десятки кілометрів, є серйозною загрозою для України. Він зазначив, що окупанти можуть застосовувати їх, а також кориговані авіаційні бомби для атак на українські об'єкти.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Баражуючі бомби

За словами Ігната, Україна потребує сучасних багатофункціональних літаків, включаючи винищувачі F-16, щоб перехоплювати ці бомби та відганяти літаки, які здійснюють запуски.

Ігнат також зазначив, що бомби, що баражують, можуть знищувати комплекси ППО Patriot і SAMP-T, що робить захист України від таких атак складним завданням. Для цього потрібна велика кількість установок, яких Україна не має. Тому придбання сучасних винищувачів є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки країни в умовах конфлікту на сході.

Нагадаємо, за словами Юрія Ігната, російські окупаційні війська продовжують тероризувати громадянське населення України. Щодня ворог завдає від 30 до 40 авіаударів територією нашої країни. Ворог використовує всі методи розвідки — радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.

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