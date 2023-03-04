Россия ежедневно наносит по Украине от 30 до 40 авиаударов, — Игнат

В Воздушных силах предупреждают, что угроза пусков ракет может быть когда-либо

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Украины. Ежедневно враг наносит от 30 до 40 авиаударов по территории нашей страны.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Атаки россии на Украину

По словам Юрия Игната, враг использует все методы разведки — радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.

"У них и стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация, то есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома", — отметил Игнат.

В Воздушных силах предостерегают, что из-за такой активности россии существует угроза запусков ракет в любой момент. Кроме того, оккупанты держат определенное количество кораблей в Черном море, часть из них являются ракетоносителями "Калибров".

"Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. Согласно задачам и погодным условиям активность может быть разная", — рассказал Игнат.

Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказывал, что оккупанты обстреливали целый день область из тяжелой артиллерии и РСЗО. В результате вражеских атак повреждено с десяток домов и убиты два мирных жителя.