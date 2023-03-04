Россия ежедневно наносит по Украине от 30 до 40 авиаударов, — Игнат

В ВСУ рассказали, сколько рф ежедневно наносит авиаударов по Украине
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Украины. Ежедневно враг наносит от 30 до 40 авиаударов по территории нашей страны.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Атаки россии на Украину
По словам Юрия Игната, враг использует все методы разведки — радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.
"У них и стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация, то есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома", — отметил Игнат.
В Воздушных силах предостерегают, что из-за такой активности россии существует угроза запусков ракет в любой момент. Кроме того, оккупанты держат определенное количество кораблей в Черном море, часть из них являются ракетоносителями "Калибров".
"Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. Согласно задачам и погодным условиям активность может быть разная", — рассказал Игнат.
Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказывал, что оккупанты обстреливали целый день область из тяжелой артиллерии и РСЗО. В результате вражеских атак повреждено с десяток домов и убиты два мирных жителя.