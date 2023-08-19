В Черном море два ракетоносителя: сколько "Калибров" на вооружении
19 августа 2023 00:12
обновлено: 01:06
Ракетоноситель запускает цели из моря. Фото: google.com
В Черное море враг вывел два ракетоносителя. Они могут атаковать ракетами типа "Калибр", общий залп - 12 целей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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