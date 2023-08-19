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В Черном море два ракетоносителя: сколько "Калибров" на вооружении

19 августа 2023 00:12
обновлено: 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Черном море два ракетоносителя: сколько "Калибров" на вооружении
Ракетоноситель запускает цели из моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Черное море враг вывел два ракетоносителя. Они могут атаковать ракетами типа "Калибр", общий залп - 12 целей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/SJTF_Odesa

Обновлено 00:31. В Украине продолжается воздушная тревога, остаются "красными" ряд областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:04. "Информация об увеличении количества ракетоносителей и "Калибров" до 2 и 12, соответственно - недостоверна. Доверяйте исключительно официальным источникам" , - сообщили в Ок "Юг".

Источник: t.me/SJTF_Odesa

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