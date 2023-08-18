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Ігнат пояснив, чому активізувалися у повітрі ворожі МіГ-31К

18 серпня 2023 13:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат пояснив, чому активізувалися у повітрі ворожі МіГ-31К
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: скриншот з відео УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Активність російських МіГ-31К 17 серпня, швидше за все, була тренувальною й тактичною. Проте Протиповітряна оборона України постійно повинна реагувати на загрозу пусків аеробалістичних ракет ворога.

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону та в коментарі для журналістів "УП".

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Чому 17 серпня було одразу декілька тривог

"Вчорашнього дня просто було більше зльотів, імовірно — тренувальних польотів. Авіація, зокрема льотний склад, потребує підтримання постійних льотних навичок. Це зліт-посадка, вихід на рубіж пуску ракет тощо. Такі тактичні прийоми, які застосовуються саме для цього типу літаків. Навчання не гарантують, що не буде пуску Х-47 "Кинджал", — пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних Сил, російські окупанти не один раз практикували кількаразовий зліт винищувачів МіГ-31 протягом доби.

Військовослужбовець пояснив, що модифікація "К" показує, що цей літак має змогу нести аеробалістичну ракет "Кинджал", тому ППО повинна попередньо реагувати, через що повітряну тривогу оголошують по всій Україні. 

Скільки літак може перебувати у повітрі

Якщо бак літака заправлений повністю, то він може бути у повітрі до 1,5 години. Журналісти "УП" зауважили, що вчора повітряна тривога тривала дві години, на що Ігнат відповів, що в той час два літаки РФ злетіли один за одним. 

Нагадаємо, останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог здіймає в небо свою авіацію.

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