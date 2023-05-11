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В ГБР рассказали, сколько дел по коллаборантам уже передали в суд

11 мая 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГБР рассказали, сколько дел по коллаборантам уже передали в суд
Представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В украинские суды передали уже 366 обвинительных актов по уголовным делам в отношении коллаборантов и предателей. В ГБР ожидают, что суды в ближайшее время вынесут по этим делам справедливые приговоры.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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Дела в суде

В Украине продолжается активное расследование уголовных дел в отношении коллаборантов и предателей, которые работали на российских оккупантов.

По состоянию на данный момент в украинские суды было отправлено уже 366 обвинительных актов по этим делам.

В ГБР ждут приговоров

Представительница Госбюро расследований выразила надежду, что суды оперативно рассмотрят переданные дела.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время будут приговоры и предатели понесут наказание", — подчеркнула советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Напомним, что в начале мая Госбюро передало в суд дело милиционера из Сумской области, который хотел заработать на продаже секретных военных баз данных. Свое предательство мужчина оценил в 40 тысяч гривен.

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