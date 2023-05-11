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У ДБР розповіли, скільки справ щодо колаборантів уже передали до суду

11 травня 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ДБР розповіли, скільки справ щодо колаборантів уже передали до суду
Представниця Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До українських судів передали уже 366 обвинувальних актів у кримінальних справах щодо колаборантів та зрадників. У ДБР очікують, що суди найближчим часом винесуть у цих справах справедливі вироки.

Про це у ефірі національного телемарафону єдиних новин розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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Справи в суді

В Україні продовжується активне розслідування кримінальних справ щодо колаборантів та зрадників, які працювали на російських окупантів.

Станом на цей момент до українських судів було відправлено уже 366 обвинувальних актів у цих справах.

У ДБР чекають вироків

Представниця Держбюро розслідувань висловила сподівання, що суди оперативно розглянуть передані справи.

"Ми очікуємо, що найближчим часом будуть вироки і зрадники понесуть покарання", — наголосила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. 

Нагадаємо, що на початку травня Держбюро передало до суду справу правоохоронця із Сумської області, який хотів заробити на продажу секретних військових баз даних. Свою зраду чоловік оцінив у 40 тисяч гривень.

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