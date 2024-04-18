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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

18 апреля 2024 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
Сбивание ракеты. Фото иллюстративное: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу утром, 18 апреля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 10:40. Воздушную тревогу объявили также в Черниговской и Киевской областях.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупационная армия в ночь на 18 апреля атаковала украинские города 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские дроны.

Также оккупанты за последние сутки обстреляли 22 населенных пункта Харьковской области из различного типа вооружения. Для этого враг использовал управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами и не только.

война
украинцы
Украина
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