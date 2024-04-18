В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
Воздушную тревогу утром, 18 апреля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 10:40. Воздушную тревогу объявили также в Черниговской и Киевской областях.
Напомним, оккупационная армия в ночь на 18 апреля атаковала украинские города 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские дроны.
Также оккупанты за последние сутки обстреляли 22 населенных пункта Харьковской области из различного типа вооружения. Для этого враг использовал управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами и не только.
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