Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах відзвітували, скільки дронів збили цієї ночі arrow

У Повітряних силах відзвітували, скільки дронів збили цієї ночі

18 квітня 2024 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах відзвітували, скільки дронів збили цієї ночі
Робота пересувних підрозділів ППО вночі на Київщині. Фото: ОК "Північ"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційна армія у ніч проти 18 квітня атакувала українські міста 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Бійці протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил

Читайте також:

Результати роботи ППО уночі 18 квітня

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти випустили 13 "шахедів" з районів Приморсько-Ахтарськ  (територія РФ) та мису Чауда (Крим).

"Усі 13 дронів збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", — йдеться у повідомленні. 

null
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у ніч проти 18 квітня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Під прицілом було і Прикарпаття. На щастя, минулося без поранених, проте є руйнування. 

Крім того, 17 квітня, російські окупанти вдарили по Чернігову, внаслідок чого загинуло 18 людей, понад 60 — постраждало.

Також ми писали, що в МВС показали щемливі кадри порятунку людини з-під завалів у Чернігові

обстріли
ППО
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість