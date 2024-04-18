У Повітряних силах відзвітували, скільки дронів збили цієї ночі
Окупаційна армія у ніч проти 18 квітня атакувала українські міста 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Бійці протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Результати роботи ППО уночі 18 квітня
У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти випустили 13 "шахедів" з районів Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) та мису Чауда (Крим).
"Усі 13 дронів збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 18 квітня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Під прицілом було і Прикарпаття. На щастя, минулося без поранених, проте є руйнування.
Крім того, 17 квітня, російські окупанти вдарили по Чернігову, внаслідок чого загинуло 18 людей, понад 60 — постраждало.
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